Трамп подтвердил отсавку министра ВМС США

Президент США Дональд Трамп заявил, что назначит нынешнего посла США в Норвегии Кеннета Брейтуэйта на пост министра ВМС вместо уходящего Ричарда Спенсера. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я назначу адмирала, а теперь и посла в Норвегии Кена Брейтуэйта новым министром военно-морского флота. Я знаю, что Кен проделает выдающуюся работу!», — сообщил американский президент.

Он добавил, что не был доволен тем, как прошел суд над спецназовцев ВМС США Эдвардом Галлахером, которого обвиняли в военных преступлениях в Афганистане.

По словам Трампа, поэтому глава Пентагона США Марк Эспер был вынужден отправить в отставку Спенсера. Он отметил, что благодарит Спенсера за его службу и преданность.

Американский лидер добавил, что Галлахер уйдет в отставку со всеми почестями, которые заслужил.

Ранее Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера из-за потери к нему доверия после дела Галлахера.

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