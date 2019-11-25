WP: глава Пентагона увольняет министра ВМС США

Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера из-за потери к нему доверия. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.

Решение об увольнении было принято из-за дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в военных преступлениях в Афганистане. Эспер призвал уйти Спенсера в отставку после того, как он узнал, что министр ВМС тайно предлагал сотрудникам белого дома не мешать делу против Галлахера. При таком раскладе он гарантировал, что военный уйдет из ВМС, сохранив свое звание. Уточняется, что позиция Спенсера отличалась от той, которую он высказывал публично.

По словам Эспера, после этого инцидента он сделал вывод, что больше не может доверять своему подчиненному, поэтому Спенсер должен покинуть должность.

Отмечается, что на пост министра ВМС глава Пентагона предложил кандидатуру бывшего спецназовца ВМС США и нынешнего посла в Норвегии Кеннета Брейтуэйта.