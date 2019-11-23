В Госдуме одной из причин дедовщины назвали национальный фактор

Первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин заявил, что насилие в российской армии между сослуживцами может возникать в том числе из-за различия менталитета у представителей разных национальностей. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

«Бывает на национальной почве определенная дедовщина. Ребята славянские — более тихие, дисциплинированные. Их иногда обижают ребята других национальностей», — отметил Шерин.

По его словам, он сталкивался с подобными случаями во время армейской службы.

Парламентарий добавил, что в настоящее время в вооруженных силах серьезно реагируют на случаи проявления насилия, и не замалчивают их.

Ранее заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец заявил о выросшем числе случаев насилия в армии России со стороны командиров по отношению к подчиненным. Так, по его словам, с начала 2019 года от рукоприкладства пострадали 100 военнослужащих. Одной из причин этого Скребец назвал то, что курсантов военных училищ не учат навыкам работы с подчиненными.

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