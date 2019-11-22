Армия РФ завершила перевооружение на ракетный комплекс «Искандер»

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Сухопутные войска Российской Федерации завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Торжественная церемония передачи «Искандера» личному составу ракетного соединения Западного военного округа (ЗВО) состоится 22 ноября на полигоне Капустин Яр (Астраханская область).

На мероприятие будут присутствовать глава ракетных войск и артиллерии ВВС России полковник Юрий Зарицкий, а также командование ЗВО и представители предприятий оборонной промышленности.

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