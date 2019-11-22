Турция намерена использовать российские С-400
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар отметил, что Анкара планирует использовать купленные у России зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом сообщает Anadolu.
По его словам, эти комплексы «будут функционировать».
Акар рассказал, что сейчас «персонал из состава ВС Турции по эксплуатации С-400 проходит обучение», после чего состоятся запланированные мероприятия по применению С-400.
До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о невозможности отказа Анкары от С-400.
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