Силовикам разрешили сбивать дроны-нарушители
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В Госдуме приняли закон, который разрешает силовикам уничтожать дроны-нарушители. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что новую возможность ликвидировать незаконно используемые беспилотники получат следующие ведомства: ФСО, Росгвардия, МВД, СВР и ФСБ, а также Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).
Авторами закона стали представители фракции «Единая Россия» Василий Пискарев, Александр Хинштейн, Эрнест Валеев, Адальби Шхагошев, Анатолий Выборный и другие.
Уточняется, что целью законопроекта стала попытка сделать использование БПЛА максимально безопасным.
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