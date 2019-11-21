Стало известно, куда пропало оборудование с задержанных кораблей

Представляющий интересы украинских военных моряков адвокат Николай Полозов рассказал о том, куда делось оборудование и вооружение с украинских кораблей, задержанных за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, зимой они были демонтированы и изъяты следователями ФСБ России для приобщения к материалам дела.

Радионавигационное оборудование, артиллерийские боеприпасы, личное стрелковое оружие моряков, а также некоторые личные вещи моряков остаются в качестве вещественных доказательств в уголовном деле.

Кроме того, Полозов подчеркнул, что и сами судна служат доказательствами по делу.

Говоря о дальнейшей судьбе изъятых вещей, он сказал, что ее определяет следователь. В случае передачи дела в суд, эта задача ляжет на судью. Своими постановлениями вышеуказанные лица имеют правоубрать из числа вещдоков то, что сочтет необходимым.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России. В ФСБ России сообщили, что корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование. ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

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