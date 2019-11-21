МИД РФ ответил на «пропажу» унитазов с украинских кораблей
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление о пропаже унитазов с возвращенных Киеву кораблей. Об этом сообщает RT.
Она выразила недоумение относительно заявления украинский стороны.
«Как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники», — заявила Захарова.
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