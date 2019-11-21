Песков: видео с казнью человека в Сирии не имеет отношения к операции ВС РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг причастность российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент «Газеты.Ru»

«Я убежден, что это не имеет никакого отношения к российской военной операции в Сирии», — заявил Песков.

Он отметил, что ролик не несет репутационные опасения, несмотря на контент, так как не связан российскими военными.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что рано судить даже о том, что один из палачей является россиянином.

Ранее «Новая газета» обнародовала видео, на котором несколько говорящих по-русски человек в военной форме жестоко избивают, а затем убивают и расчленяют человека, похожего на араба.