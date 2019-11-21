Экс-прокурор Украины Матиос показал список отсутствующих вещей на украинских кораблях

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал список вещей и оборудования, которые «исчезли» с кораблей «Никополь» и«Бердянск» и буксира «Яны Капу», который были возвращены российской стороной после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Пост он выложил на своей странице в Facebook.

По данным Матиоса, на суднах отсутствуют радиооборудование, системы распознавания, вооружение, кухонная плита, вытяжка, унитаз и другие вещи.

Он отметил, что факт отсутствия данных предметов внесен в «юридический документ», который, по его мнению, «очень важен для международных судов.

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