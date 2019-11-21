NI счел новый автомат ШАК-12 «ужасом на поле боя»

Новый российский штурмовой автоматический комплекс ШАК-12 вызывает ужас у соперников. Такой реакцией поделился журналист американского здания National Interest.

«Забудьте о АК-47... Это новый ужас на поле боя», — заявил автор.

Как он утверждает, автомат ШАК-12 может быстро ликвидировать цель благодаря крупнокалиберному патрону 12,7×55 мм СЦ-130. Три типа пуль ШАК-12 дополнительно подчеркивают акцент производителя на тактической универсальности оружия. Автор считает, что быстрая нейтрализация целей будет облегчать работу российским военным в бою.

Издание отмечает, что ШАК-12 был заказан ФСБ.

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