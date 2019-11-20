В Госдуме оценили заявление об «угробленных» украинских кораблях

Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что высказывание командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях беспочвенны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российский флот и пограничная служба прекрасно обеспечиваются, и тыловикам не было нужды что-то забирать с кораблей, кроме того в Крыму следили за их сохранностью.

«Воровать унитазы, светильники и лампочки — это, скорее, по части подчиненных господина Воронченко», — сказал Белик.

Он добавил, что уверен в том, что корабли украинского флота, задержанные российскими пограничниками, не получили какого-либо ущерба.

18 ноября Москва передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря России и проследовав из Черного моря к Керченскому проливу.

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