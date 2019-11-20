Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях

Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Валуева, Украина должна показать первоначальный вид кораблей, до того, как их изъяла Россия, а также показать их сейчас.

«Все познается в сравнении, а просто так говорить можно, что угодно. Пока это — разговор в пользу бедных», — сказал российский адмирал.

Он добавил, что нужно было договориться с Москвой, чтобы украинские военные оставили вахту и охраняли корабли.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. В ноябре 2019 года Россия передала Украине три задержанных корабля.

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