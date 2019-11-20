CМИ: Украина недополучила свыше $35 млн военной помощи США

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США выделили порядка $400 млн на военную помощь Украине, однако Киев до сих недополучил из этой суммы $35,2 млн. Об этом сообщает Los Angeles Times, ссылаясь на документы о расходах Пентагона.

Как отмечается, с помощью этих денег Киев должен был купить оружие, средства связи и оснастить военные корабли ВМС Украины.

Уточняется, что Пентагон уже подтвердил задержку перевода средств, при этом не став называть ее причину.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны США Карл Глисон заявил, что недостающую часть военной финансовой помощи Украине отправят «в течение следующих нескольких недель».

Ранее президент США Дональд Трамп разблокировал военную помощь Украине, которая была заморожена из-за коррупции в этой стране.

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