Трамп увеличит военный контингент в Саудовской Аравии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона отправит в Саудовскую Аравию дополнительные подразделения, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что часть контингента уже прибыла в Саудовскую Аравию. Предполагается, что присутствие войск США в стране увеличится до 3 тысяч человек.

Глава государства утверждает, что военные будут защищать нефтяные объекты Саудовской Аравии и останутся в стране, пока их присутствие будет необходимо.

Утром в субботу, 14 сентября, сообщалось, что удары 10 дронов вызвали пожары на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Абкейк, который находится в 60 км к юго-западу от Дахрана в восточной части Саудовской Аравии.

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