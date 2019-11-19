Американскому подполковнику предлагали пост министра обороны Украины

Во время слушаний по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу сотрудник Совета национальной безопасности подполковник Александр Виндман рассказал, что ему предлагали должность министра обороны Украины. Об этом сообщает Axios.

Виндман заявил, что Александр Данилюк, являвшийся на тот момент секретарем Совета национальной безопасности Украины, трижды предлагал ему стать министром обороны.

При этом подполковник подчеркнул, что каждый раз предложение было отклонено. Он также уточнил, что доложил своему начальству о произошедшем.

Сам Виндман назвал данную ситуацию «комичной» и отметил, что не уверен, был ли Данилюк серьезен.

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