Литва не оценила решение России вернуть Украине задержанные корабли

Глава МИД Линас Линкявичюс заявил, что возвращение российской стороной военных судов Украине не говорит ни о никакой «большой победе». Об этом сообщает «Европейская правда».

Министр сравнил эту ситуацию с денежной кражей: когда кто-то украл тысячу долларов, а потом возвращает сто. Он признал, что это грубое сравнение, но в поступке России нет ничего необычного, да и Украина большой победы не получила.

«Это не следует оценивать как какой-то особый прогресс. Это определенный шаг, что и так должно было произойти», — добавил Линкявичюс.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

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