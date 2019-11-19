Россия расконсервировала советский бомбардировщик Ту-22М3 для модернизации

Россия расконсервировала советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3, чтобы улучшить его. Об этом сообщает MilitaryWatch.

Известно, что российские боевой самолет отправили в Казань из аэродрома Каменный Ручей под Хабаровском. После модернизации Ту-22М3М должен вновь вернуться в эксплуатацию.

Несмотря на то, что самолет был создан в советские времена, он является мощной машиной, которая может точечно ударять из российских баз по целям в АТР и Европе, пишет издание.

Как утверждается, решение улучшить самолет Россия приняла после того, как Соединенные Штаты начали улучшать бомбардировщик B-52, который был на «кладбище самолетов».

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