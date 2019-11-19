В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения. Об этом сообщает RT.

Дипломат подчеркнул, что Москва в полной мере выполнила и продолжает выполнять свою часть соглашения от 22 октября.

Он также напомнил, что в настоящее время российская военная полиция совместно с турецкими военнослужащими патрулирует территорию на северо-востоке Сирии, благодаря этому значительно стабилизировалось ситуация в регионе.

По словам Коношенкова, заявления Анкары о начале новой операции «Источник мира» в САР приведет лишь к обострению конфликта.

Ранее Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и США не выполняют договоренности по Сирии.

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