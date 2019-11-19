Столтенберг оценил передачу Россией кораблей Киеву

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация приветствует передачу Москвой Киеву украинских кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе за провокацию, пишет ТАСС.

Он сказал, что России давно стоило так поступить, поскольку это действие соответствует международным обязательствам России.

Генсек считает, что данный шаг поможет реализовать минские соглашения, а также поспособствует переговорам в «нормандском формате».

«Я думаю, что это хороший фактор и надеюсь, что будет способствовать прогрессу в реализации минских соглашений и поможет усилиям в «нормандском формате», — произнес он.

Кроме того, Столтенберг ожидает, что этот вопрос будет затронут на заседании 20 ноября.

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