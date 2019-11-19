Сразу два беспилотника ВВС США провели разведку у границ России

Впервые сразу два беспилотника ВВС США Global Hawk провели многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, дроны вылетели с авиабазы Сигонелла, находящегося на итальянском острове Сицилия.

RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 произвел шесть полетов над Латвией и Эстонией, недалеко от Псковской и Ленинградской областей, после долгое время кружил вдоль северной границы Калининградской области.

Второй дрон — RQ-4A Global Hawk с позывным FIXER10 выполнил полет вдоль севера Калининградской области, далее длительное время летал над Балтийским морем к север-западу от ее морской границы.

В то же время стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, стартовавший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, произвел полет над Сувалкским коридором, который отделяет Калининградскую область от Белоруссии.

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