Корабли ВМФ России начали учения в Черном море

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Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Виноградов» (на первом плане) во время... Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Виноградов» (на первом плане) во время...
Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Виноградов» (на первом плане) во время...
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Корабли ВМФ России и военная авиация начали учения в Черном море. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Как стало известно, в учениях принимают учения свыше десяти кораблей. Среди них — фрегат «Адмирал Эссен», малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», большой десантный корабль «Азов», морские тральщики «Турбинист», «Ковровец», а также суда вспомогательного флота. Кроме того, в учениях будут задействованы истребители Су-30СМ.

Отмечается, что в ходе учений они выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы.

Как уточняется, еще кораблям предстоит отработать траление, ведение морского боя и произвести другие маневры.

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