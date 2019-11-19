Корабли ВМФ России начали учения в Черном море
Корабли ВМФ России и военная авиация начали учения в Черном море. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Как стало известно, в учениях принимают учения свыше десяти кораблей. Среди них — фрегат «Адмирал Эссен», малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», большой десантный корабль «Азов», морские тральщики «Турбинист», «Ковровец», а также суда вспомогательного флота. Кроме того, в учениях будут задействованы истребители Су-30СМ.
Отмечается, что в ходе учений они выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы.
Как уточняется, еще кораблям предстоит отработать траление, ведение морского боя и произвести другие маневры.
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