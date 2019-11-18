Глава минобороны Украины оценил возвращение задержанных кораблей

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк прокомментировал возвращение Россией задержанных год назад в Керченском проливе кораблей, сообщает РИА Новости.

Загороднюк заявил, что рассматривает возвращение кораблей как «выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала», а не как «акт доброй воли» России.

По его словам, катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» будут возвращены на службу после осмотра специалистами.

Ранее стало известно, что задержанные в 2018 году за нарушение российской границы военные корабли Украины были переданы Киеву.

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