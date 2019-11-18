В ФСВТС РФ признались в поставке Ирану комплексов радиотехнической разведки

Российская сторона поставляет Ирану ненаступательное оружие, согласно имеющимся соглашениям. Об этом рассказал РИА «Новости» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

По его словам, Россия действительно поставляет комплексы радиотехнической разведки Ирану, которые не попадают под санкции ООН. Также, по контракту, российская сторона поставляет Ирану комплексы ремонтно-диагностического оборудования.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что не видит смысла в переговорах с американским лидером Дональдом Трампом после возвращения санкций США против Тегерана.

6 августа Трамп одобрил указ о восстановлении санкций против Ирана.

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