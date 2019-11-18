МИД: Россия передала Украине три задержанных корабля

Задержанные год назад украинские корабли в Керченском проливе успешно переданы обратно Украине. Об этом заявили в МИД России.

Как рассказали в ведомстве, корабли, которые являются вещдоками в продолжающемся в России уголовном расследовании о незаконном пересечении границы, вернулись домой.

МИД подчеркнул, что передача кораблей обратно стала возможна благодаря тому, что страна завершила необходимые следственные действия в отношении кораблей.

«Их нахождение на территории России... не требуется», — пояснили в министерстве.

В МИД напомнили, что действия киевских властей, отдавших приказ своим военным об осуществлении провокационных действий в ноябре 2018 года, являются преступлением против России и украинцев, которых они подвергли опасности.

«Российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ,», — заключили в МИД.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

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