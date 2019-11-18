Сирийские войска захватили вторую по мощности ГЭС в стране

Вторая по мощности гидроэлектростанция «Тишрин» в сирийской провинции Алеппо взята под контроль властями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя командования группировки российских войск в Сирии Бориса Фомичева.

По его словам, в настоящее время ГЭС была освобождена благодаря мужеству сирийского народа. Помимо самой ГЭС, освобождены прилегающие к электростанции территории.

«Сейчас на ней налажена работа, и она подает электричество в провинции Алеппо, Ракка», — отметил Фомичев.

Он добавил, что в настоящее время местные люди спокойно находятся на ее территории, ведь терроризма там нет.

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