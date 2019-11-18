В США раскрыли сценарий атаки на российские системы ПВО

16-я Воздушная армия Военно-воздушных сил (ВВС) США совместно с другими подразделениями имеет сценарий нападения на российские системы ПВО. Об этом сообщает C4ISRNET.

Уточняется, что он представляет из себя план прорыва российской обороны.

Так, по сценарию, сначала разведка, киберкомандование и Агентство национальной безопасности США должны собрать разведданные о расположении этих систем, их взаимодействии и эксплуатации.

Кроме того, 363-у разведывательному крылу предстоит оценить потенциальную опасность ПВО.

После этого 9-е разведывательному крылу нужно разработать план радиоэлектронной борьбы, а 480-е разведподразделение должно направить сведения специалистам по ПВО.

Отмечается, что заключительном этапом преодоления российских ПВО является разработка способов из некинетического подавления 55-м подразделением разведки. Далее, это подразделение должно отправить точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.