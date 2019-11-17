Киев призвали извлечь уроки из провокации в Керченском проливе

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что передача задержанных год назад за нарушение границ России украинских кораблей отражает стремление к выстраиванию добрососедских отношений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что Россия всегда демонстрировала стремление к построению диалога и полноценного сотрудничества с украинской стороной.

Член парламента Крыма добавил, что властям Украины следует извлечь уроки из инцидента в Керченском проливе.

«Мы надеемся, что это станет уроком для украинской стороны и больше никто не отдаст преступных приказов», — отметил Бобков.

По его мнению, передача кораблей поспособствует снятию напряженности и конфликтности между Украиной и Россией.

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