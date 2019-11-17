Украинские силовики в Донбассе вывесили американский флаг

Украинские силовики вывесили флаги США на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офицера пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ивана Филипоненко.

Он отметил, что командиры 14-й и 59-й бригад Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов приказали вывесить американские флаги возле населенных пунктов Крымское и Мироновский.

Филипоненко назвал командиров «патриотами Украины».

Отмечается, что флаги были вывешены накануне приезда журналиста из США Вэйна Хоффмана из издания New York Times, который посещал район в рабочих целях.

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