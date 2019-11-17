Адвокат подтвердил возвращение Украине задержанных кораблей

Руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов подтвердил, что Россия передает Украине задержанные год назад в Керченском проливе суда, сообщает «Интерфакс».

Адвокат заявил, что ему неизвестны мотивы принятого Россией решения.

По его предположению, возвращение кораблей может означать либо исключение их из числа вещественных доказательств, либо передачу их украинской стороне на ответственное хранение.

Полозов также подчеркнул, что после возвращения на родину задержанных моряков и их кораблей «единственным и разумным завершением» истории должно стать прекращение Россией уголовного дела.

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