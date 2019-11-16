Беспилотник ВВС США провел разведку вблизи российских баз в Сирии

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет вблизи побережья Сирии, где расположены военно-морская база ВМФ России в Тартусе и российская авиабаза Хмеймим. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, беспилотник выполнил серию пролетов около российских баз, временами приближаясь к ним на расстояние 35–45 км.

Кроме того, маршрут летательного аппарата проходил вдоль побережья Израиля и Ливана, откуда он технически мог наблюдать за районом сирийской столицы.

Наблюдатели отмечают, что задействование тяжелого американского беспилотника Global Hawk для полетов вблизи российских баз в Сирии является необычным. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий и осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением, а также передавать развединформацию командованию в реальном масштабе времени.

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