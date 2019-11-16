Трамп потребовал у Токио и Сеула повысить расходы на американский контингент

Президент США Дональд Трамп потребовал у Японии и Южной Кореи в четыре раза повысить расходы на содержание американского контингента в 54 тыс. и 28 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, требования Трампа передал Токио в июле являющийся на тот момент его помощником по национальной безопасности Джон Болтон.

Согласно истекающему в марте 2021 года соглашению, японская сторона обязана платить $2 млрд за пребывание на ее территории американских военнослужащих. Около половины из них пребывают на американской авиабазе на Окинаве.

Белый дом требует включить в новое соглашение увеличение этой суммы в четыре раза — примерно до $8 млрд.