СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Служба безопасности Украины заявила, что задержала «одного из ключевых руководителей «Исламского государства» (организация запрещена в России) в Киевской области, передает ТАСС.

Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.

По данным СБУ, задержанный является гражданином Грузии, и с 2012 года работал на разных «должностях» в ИГ на территории Сирии.

«Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины», — добавили в ведомстве.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.