Военная полиция России заняла бывшую военную базу США в Сирии

Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего инспектора военной полиции.

Отмечается, что данное подразделение уже приступило к охране аэродрома, а также территории военной базы.

Как уточняется, по периметру объектов было организовано патрулирование.

Кроме того, военные полицейские заступили на дежурство на оборудованных огневых позициях.

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