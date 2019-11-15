Военная полиция России заняла бывшую военную базу США в Сирии
Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего инспектора военной полиции.
Отмечается, что данное подразделение уже приступило к охране аэродрома, а также территории военной базы.
Как уточняется, по периметру объектов было организовано патрулирование.
Кроме того, военные полицейские заступили на дежурство на оборудованных огневых позициях.
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