В российской армии появится «военный скайп», узнали СМИ

В российской армии внедряют новую систему контроля боевой подготовки, которая будет основана на применении так называемого «военного скайпа». Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что на полигонах, стрельбищах и в тренажерах размещают видеокамеры, позволяющие следить за ходом тренировок и учений.

Как стало известно, в виде эксперимента такие комплексы уже появились в Центральном и Западном округах. С 2020 года новую систему внедрят и в остальных округах.

Отмечается, что она поможет улучшить управление войсками, а также позволит точнее контролировать и отдавать команды расчетам стрелков, артиллерии, ракетных комплексов и экипажей танков.

«Солдаты и офицеры теперь знают, что Большой брат наблюдает за ними», — высказался о нововведении военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он подчеркнул, что «военный скайп» нанесет удар «по формализованной боевой подготовке, когда люди прибывают на полигоны отбыть номер».