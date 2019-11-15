Украинский адмирал отметил повышение боевого потенциала РФ в Черном море

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Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что за последние пять лет боевой потенциал Черноморского флота значительно увеличился. Об этом сообщает сайт Минобороны Украины.

По его словам, Россия за этот период «сконцентрировала в Черном море» новые корабли и субмарины.

Адмирал отметил, что они оснащены ударным оружием типа крылатых ракет «Калибр» дальнего действия.

«Суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, а к концу следующего года он вырастет до 168 ракет», — сказал Воронченко.

Еще он добавил, что Россия создала в этом регионе глубоко эшелонированную оборону, вооружив свои ПВО системами С-400.