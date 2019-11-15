США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.

Соответствующее обращение они направили министру обороны Египта Мухаммеду Ахмеду Заки.

Сообщается, что Помпео и Эспер призвали его отменить сделку по покупке этих российских военных самолетов.

В послании отмечается, что данная cделка усложнит предоставление военной помощи Египту со стороны США.

Как известно, до этого американская сторона уже предоставила Египту миллиарды долларов, а также продала Каиру истребители F-16 и прочую военную технику.