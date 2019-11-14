Эрдоган решил не отказываться от российских С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен отказываться от российских ЗРК С-400. Об этом сообщает Bloomberg.

Турецкий лидер отметил, что Турция готова приобрести американские системы Patriot на подходящих условиях, однако это не будет причиной отказа от российских ЗРК.

Он также назвал идею отказа от С-400 «неправильной».

«Нет речи об отказе от С-400 в пользу Patriot», — добавил Эрдоган.

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