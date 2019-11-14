Минск заявил об отказе от российской базы ВВС
Белоруссия приняла решение купить истребители Су-30СМ вместо размещения российской базы на своей территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася.
Как отмечается, Минск просил Москву помочь в решении этой «сложной и очень затратной задаче».
«Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ, — сказал Зась.
При этом он отметил, что размещение на территории Белоруссии российской военно-воздушной базы не решает проблему развития белорусской боевой авиации.
По словам Зась, именно поэтому Минск стал опираться на собственные возможности.
Он также отметил, что в данном процессе изначально участвовал президент страны Александр Лукашенко, без которого, по мнению госсекретаря задачу решить бы не удалось.
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