Трамп и Эрдоган договорились решить вопросы с российскими С-400

Американский президент Дональд Трамп заявил, что покупка Турцией российский С-400 осложняет отношение двух стран, но он и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган намерены решить все вопросы по зенитной ракетной системе из России. Об этом он сказал на их совместной пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Трамп отметил, что сделка Турции с Россией и подобные соглашения всегда вызывают серьезные сложности. Однако, если обсудить тревожные вопросы, то их можно уладить.

«Мы только диалогом можем решить эти проблемы, с которыми столкнулись относительно системы С-400 и программы F-35», — добавил Трамп.

По его словам, он также поручил руководству внешнеполитических ведомств и советникам по нацбезопасности двух стран решать «проблемы с С-400».

В свою очередь, Эрдоган пообещал рассмотреть покупку американских ПВО Patriot, если стране предложат выгодные условия.

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