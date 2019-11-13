Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше

Олигарх Игорь Коломойский предположил появление российских танков рядом с Краковым и Варшавой. Об этом сообщает The New York Times.

По его мнению, это произойдет, если Россия включит Украину в новый Варшавский договор.

Кроме того, Коломойский отметил, что если Вашингтон будет «умничать» с Киевом, то Украина «пойдет к России».

Бизнесмен считает, что такое развитие событий может испугать Североатлантический альянс.

«Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы», — выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.

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