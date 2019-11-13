Уголовное дело заведено из-за смерти курсанта тюменского военного училища от менингита

Военный следственный отдел СК заинтересовался смертью от менингита курсанта Тюменского высшего военного инженерного командного училища (ТВВИКУ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, молодой человек пожаловался на высокую температуру в поликлинику училища 7 ноября. Однако медсестра сбила температуру курсанту и отправила в подразделение. На следующей день парень вновь пожаловался медикам на свое состояние. Врачи осмотрели и госпитализировали его. Специалисты пытались спасти молодого человека, но не смогли. Он умер через несколько часов после госпитализации.

После инцидента также госпитализировали еще 20 сокурсников курсанта в профилактических мерах. Медики утверждают, что у многих из них просто ангина и ОРВИ.

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