Два российских Су-30СМ прибыли в Белоруссию

Первая пара боевых российских истребителей Су-30СМ из 12 моделей, купленных Белоруссией были доставлены на аэродром в Барановичах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского министерства обороны.

Отмечается, что самолеты значительно повысят боевой потенциал Вооруженных сил страны, став мощным инструментом для обеспечения военной безопасности.

В пресс-службе уточнили, что на следующей неделе должна прибыть еще пара истребителей. В соответствии с контрактом, поставка 12 самолетов будет осуществляться поэтапно. Так, Белоруссия планирует получать из России по четыре самолета ежегодно.

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