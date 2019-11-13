«Ведомости»: Минобороны поменяло командующего российской группировкой в Сирии

Министерство обороны России поменяло командующего российскими войсками в Сирии. Об этом пишут «Ведомости».

Как отмечается, на место генерал-полковника Андрея Сердюкова, который заступил на пост в апреле 2019 года, пришел замглавы Генштаба ВС России генерал-лейтенант Александр Чайко.

Источники рассказали, что нового командующего выбрали в сентябре, однако официально об этом не объявлялось. Предполагается, что перестановки были связаны с тем, что у Сердюкова закончился срок командировки.

Сердюков возглавлял российские войска в Сирии с апреля 2019 года. СМИ писали, что он менял на посту главнокомандующего воздушно-космическими силами (ВКС) генерала Сергея Суровикина.

По данным издания, Чайко до этого командировался в Сирию и был главой штаба российских войск.

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