Организатор «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле

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James Le Mesurier/Twitter.com

Организатор «Белых касок» и бывший офицер британской разведки Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, передает Diriliş Postası.

Тело было найдено во дворе его дома в районе Бейоглу.

По предварительным данным полиции, причиной смерти могла стать падение.