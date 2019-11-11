Главный конструктор в «Калашникове» назвал недостатки американского конкурента АК

Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев рассказал о главных недостатках американской винтовки AR — конкуренте российского AK. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам конструтора, американский аналог ведет себя нестабильно в условиях жаркого климата.

«После отстрела трех-четырех магазинов такой автомат просто клинит, и приходится ждать, пока конструкция остынет», — пояснил Уржумцев.

Он также отметил, что в автомате Калашникова нет таких недостатков.

По мнению Уржумцева, в настоящее время лишь российский АК и американский AR соответствуют требованиям многих стран.

Также конструктор заявил, что концерн в скором времени сконструирует модернизированный автомат АК-12, в том числе версию в калибре стандарта НАТО.

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