NI рассказал о «худшем кошмаре» для России

Худший кошмар из существующих для России — это, если американская сторона начнет продавать союзникам атомные подводные лодки. С таким мнение выступил журнал The National Interest.

Издание отмечает, что в случае реализации российского кошмара, союзники усилят свою военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Например, поставки американских субмарин класса «Вирджиния» в Австралию помогут расширить противодействие Китаю в этом регионе.

Соединенные Штаты и Австралия получат существенные преимущества от совместного базирования, материально-технического обеспечения, обучения и многих других аспектов, подчеркивает издание.

«Худший кошмар России», — заключает издание.

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