На Украине отменят призыв в армию

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную. Об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1».

«Это моя персональная цель – отменить призыв», — сказал Загороднюк.

При этом он отметил, что процесс перехода с призывной на контрактную основу военной службы займет не меньше года.

По словам министра, Украине необходима подготовленная и оснащенная армия, соответствующая стандартам НАТО.

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