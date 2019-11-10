На Украине отменят призыв в армию
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную. Об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1».
«Это моя персональная цель – отменить призыв», — сказал Загороднюк.
При этом он отметил, что процесс перехода с призывной на контрактную основу военной службы займет не меньше года.
По словам министра, Украине необходима подготовленная и оснащенная армия, соответствующая стандартам НАТО.
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