В ЛНР сообщили о провокации украинских силовиков
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Вооруженные силы Украины обстреляли район населенного пункта Желобок, подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.
По заявлению пресс-службы, целью атаки была провокация сил Народной милиции на открытие ответного огня.
В ведомстве рассказали, что украинские военнослужащие произвели четыре выстрела из вооружения БМП-1 по району населенного пункта Желобок.
Информация о жертвах и разрушениях на данный момент уточняется.
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