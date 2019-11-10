В Москве скончался заслуженный пилот СССР Иван Погорелов. Об этом сообщает «Пятый канал».

Причиной смерти стала продолжительная борьба с тяжелой болезнью. Погорелову было 106 лет.

Уточняется, что с 1933 года он был курсантом Батайской летной школы, а после выпуска продолжил там работать пилотом-инструктором. Кроме того, он работал в Курганской авиашколе, вместе с которой после войны передислоцировался в Красный Кут.

15 августа 1969 года указом Президиума Верховного Совета СССР Погорелову было присвоено почетное звание «Заслуженный пилот СССР».